В Германии задержали подозреваемых в краже сотен золотых монет из музея

Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Четыре человека задержаны на северо-востоке ФРГ по подозрению в краже сотен древних монет из музея в 2022 году. Как сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники в следственных кругах, при обысках изъята часть украденного.

Преступление было совершено в ночь на 22 ноября 2022 года в населенном пункте Манхинг (земля Бавария). Несколько человек проникли в расположенный там музей кельтских и древнеримских ценностей и похитили оттуда почти 500 золотых монет, изготовленных за 100 лет до нашей эры. Их стоимость оценивается в несколько миллионов евро.

Задержания были проведены в городе Шверин и его окрестностях (земля Мекленбург - Передняя Померания). Других подробностей не приводится.

Это не единственная громкая кража из германских сокровищниц за последние годы. 25 ноября 2019 года злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже известной сокровищницы дрезденского музея "Зеленый свод", разбили стекло, забрали содержимое витрины с украшениями и скрылись на автомобиле. Предварительно они вывели из строя систему электроснабжения, от которой работала сигнализация. Украдены были экспонаты XVIII века - как минимум три гарнитура украшений, более 4 тыс. драгоценных камней стоимостью 110 млн евро. К тюремному заключению были приговорены пять человек.