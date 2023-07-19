В Дагестане двух мужчин приговорили к 14 годам и 15,5 года колонии за заказное убийство

Им предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Дагестан приговорил двух мужчин к 14 и 15,5 года колонии за заказное убийство, которое было совершено в 2014 году. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе суда.

"Закариеву И. М. назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Алиев М. А. приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 120 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году Закариев, не желая оплачивать своему знакомому денежные средства за приобретенный у него автомобиль Toyota Land Cruiser 200, нанял для совершения убийства за денежное вознаграждение Алиева. Закариев под предлогом уплаты долга вызвал мужчину к одной из автозаправочных станций, расположенной на окраине города Хасавюрта, где во время их разговора Алиев произвел множество выстрелов в потерпевшего, который скончался на месте. Помимо убийства Алиев вместе с двумя другими соучастниками обвинялся в разбойном нападении на букмекерскую контору в Хасавюрте.

Ранее дважды в 2018 и 2020 годах на основании вердиктов присяжных подсудимые дважды были оправданы.