В Волгоградской области возбудили дело о покушении на бизнесмена

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что нападавшего ищут

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство 47-летнего мужчины возбудили в Волгоградской области, неизвестный выстрелил ему в спину и скрылся. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 18 июля 2023 года в вечернее время неустановленное лицо произвело выстрел в спину 47-летнего потерпевшего, когда тот подходил к подъезду своего дома в рабочем поселке Городище", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что нападавший скрылся, сейчас его ищут.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о нападении на известного в регионе бизнесмена Сергея Кадкина, которое произошло на глазах его жены и дочери.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что речь идет о нападении на бизнесмена Кадкина.

Как ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавший мужчина находится в отделении реанимации и интенсивной терапии больницы №25. "Состояние стабильно тяжелое", - сказал собеседник агентства.