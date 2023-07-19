В Воронежской области осудили сотрудников организации после гибели девочки под трубами

Их признали виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)

ТАСС, 19 июля. Суд в Воронежской области признал виновными трех сотрудников организации, проводившей строительные работы в селе Нижний Мамон, не соблюдая правила безопасности, в результате чего девятилетнюю девочку насмерть придавило водопроводными трубами. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до четырех колонии общего режима, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Генеральному директору организации назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством на тот же срок, заместителю директора - 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством на 2 года, мастеру по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 200 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством на 2 года", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным СУ СК по региону, в августе 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 9-летней девочки в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. Следствие установило, что падение бухты (рулона труб) на ребенка произошло из-за несоблюдения осужденными правил безопасности при разгрузке водопроводных труб.

Как уточняется в сообщении, один из фигурантов дела, 27-летний мастер, также осужден за незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов, которые в августе 2020 года были изъяты сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Кроме того, вместе с 34-летним знакомым он незаконно сбыл автомат. Знакомый также осужден на 2 года колонии общего режима со штрафом 30 тыс. рублей.