В Волгоградской области город Сокол частично остался без водоснабжения из-за аварии

Сокольская межрайонная прокуратура организовала проверку

ТАСС, 19 июля. Город Сокол Вологодской области частично остался без воды из-за прорыва магистрального водовода. Водоснабжение города организовали по резервному водоводу, но давление в нем недостаточное, сообщил глава администрации Сокольского округа Юрий Васин.

"По предварительным данным, причиной повреждения магистрального водовода диаметром 600 мм стали монтажные работы, проводимые специалистами ООО "Устюггаз сервис". Основной водовод сейчас отключен. Водоснабжение города Сокола и деревень Литега и Васютино ведется по резервному водоводу. Но состояние резервного водовода не позволяет поддерживать в системе высокое давление, поэтому жители верхних этажей и многоквартирных домов, расположенных на пригорках, могут испытывать проблемы с холодной водой", - сообщил Васин на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, на месте аварии работают несколько бригад МУП "Коммунальные системы", дорожники, энергетики, газовики, сотрудники МЧС, представители администрации округа и Сухонского картонно-бумажного комбината. На одном участке улицы Советской в районе проходной комбината организовано реверсивное движение, а также альтернативный проезд.

Сокольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии в Соколе, сообщили в областной прокуратуре.