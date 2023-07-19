Под Выборгом вандалы сломали кресты в память о погибших на Финской войне солдатах

Полицейские проводят проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает вандалов, сломавших деревянные поминальные кресты, установленные в Выборгском районе Ленобласти в память о солдатах Красной армии, погибших в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19 июля в 12:36 мск в полицию Выборгского района Ленобласти обратились представители поискового отряда. Они сообщили, что в поселке Лейпясуо в Выборгском районе Ленобласти неустановленные лица сломали поминальные кресты, установленные в память о солдатах Красной армии, участвовавших в Финской войне", - рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.