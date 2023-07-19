В Смоленске СК возбудил дело после избиения подростка группой сверстников

Мальчика несколько раз ударили по голове, спине, также были нанесены удары в живот

ТАСС, 19 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело после появления в СМИ и соцсетях видео с избиением подростками сверстника в Смоленске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня в местных СМИ и соцмедиа получила распространение видеозапись, на которой подростки избили своего сверстника в городе Смоленске. По поручению руководителя СУ СК России по Смоленской области Уханова на основании данной публикации организована доследственная проверка, итогом которой явилось возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

На кадрах видео запечатлено, как группа подростков избила сверстника возле железнодорожных путей, мальчика несколько раз ударили по голове, спине, также были нанесены удары в живот. Между подростками возникла словесная перепалка, избиение сопровождалось издевками. Один из нападавших заявил на камеру, что избил инвалида.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства и участников инцидента, причинивших телесные повреждения подростку. Также будет дана оценка действиям сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.