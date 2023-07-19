В КБР двое пострадавших при взрыве газа в кафе находятся в состоянии средней тяжести

Еще одного человека госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы

НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Состояние двух из трех пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в кафе в городе Баксане в Кабардино-Балкарии оценивается врачами как средней степени тяжести. Об этом сообщили в среду в региональном Минздраве.

"Двоих человек, пострадавших в результате взрыва газа в кафе, госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ Баксанского района, где их состояние оценивается как среднетяжелое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что один человек госпитализирован в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы, его состояние оценивают медики. "Больницы обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания помощи пострадавшим. Информация уточняется", - отметили в Минздраве.

Информация о ЧП поступила 19 июля во второй половине дня, сообщалось, что произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения. В результате происшествия пострадали три человека, которые доставлены в медицинские учреждения.