В Самаре патологоанатома осудили на 8,5 года колонии за продажу данных об умерших

Ему также назначили штраф в размере 7 млн рублей

ТАСС, 19 июля. Суд приговорил патологоанатома в Самаре к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 7 млн рублей по уголовному делу о взяточничестве. Он получил от ритуальных агентов свыше 3 млн рублей за предоставление контактов родственников умерших, сообщила прокуратура области в среду.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 7 млн рублей. Кроме того, суд на 5 лет лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, в организациях в сфере оказания медицинских услуг", - сказано в сообщении.

Установлено, что врач-патологоанатом больницы №4 Самары получил от ритуальных агентов свыше 3 млн рублей взяток за предоставление контактов родственников умерших лиц, которые они использовали для заключения договоров об оказании ритуальных услуг. При этом часть из этих услуг обвиняемый выполнял на своем рабочем месте.

В отношении врачи возбудили уголовные дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Осужденный взят под стражу в зале суда, добавили в прокуратуре.