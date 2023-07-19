Сотрудники МВД Таджикистана и России раскрыли убийство ребенка "залегощенским маньяком"

Убийство было совершено 29 лет назад

ДУШАНБЕ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Таджикистана и России раскрыли убийство восьмилетней девочки в республике, совершенное 29 лет назад, убийцей оказался Шавкат Шаяхмедов, который был приговорен судом в РФ к пожизненному заключению за убийства малолетних. Об этом сообщило издание "Азия плюс".

"Милиция Согдийской области совместно с сотрудниками МВД России раскрыли убийство девочки. Спустя 29 лет труп девочки был обнаружен в городе Истиклол (ранее назывался Табошар, в Согдийской области - прим. ТАСС) в подвале дома по улице Камоли Худжанди, 19", - говорится в сообщении издания со ссылкой на МВД Таджикистана.

По данным издания, в ходе расследования преступления было установлено, что ребенка убил Шаяхмедов, проживавший ранее в Согдийской области Таджикистана, а затем уехал в Россию.

В конце декабря 2022 года житель Залегощенского района Орловской области Шавкат Шаяхмедов, которого в СМИ называли "залегощенским маньяком", был приговорен судом к пожизненному лишению свободы. В областной прокуратуре тогда сообщали ТАСС, что с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил четыре убийства, его жертвы находились в беспомощном состоянии, среди них - трое малолетних детей. Среди жертв Шаяхмедова - девятилетняя девочка, которая пропала в селе Казарь Орловской области в июне 2021 года. На протяжении почти трех месяцев ребенка искали свыше 300 человек из разных регионов России.

В мае 2023 года издание "Первый орловский портал новостей" сообщило, что Шаяхмедов умер в колонии.