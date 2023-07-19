19 июля, 16:24,
обновлено 19 июля, 16:41

В Крыму после пожара на складе сдетонировала часть боеприпасов

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Глава республики Сергей Аксенов также сообщил, что в ПВР остаются 217 человек, в том числе 55 детей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Часть боеприпасов сдетонировала после пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещание президента РФ Владимира Путина с правительством.

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"Около 4 утра было возгорание не военном полигоне в Республике Крым, соответственно, из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на данном полигоне" - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что в ПВР после пожара в Кировском районе Крыма остаются 217 человек, в том числе 55 детей. 

"Сейчас в пунктах временного размещения находятся 217 человек, из них 55 детей. Однако мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло в течение суток", - сказал он. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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