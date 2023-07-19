19 июля, 17:01

В Оренбургской области в ДТП погибли два человека

Четверо пострадали

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили журналистам в управлении МВД по региону в среду.

"На 105-м км автодороги Бугульма-Уральск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля LADA Kalina скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, еще четыре участника ДТП из автомобиля Volkswagen Multivan были госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что информация по третьему автомобилю, попавшему в это ДТП, уточняется. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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