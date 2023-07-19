Напавший на контролера "Московского паркинга" нарушитель получил три года колонии

По закону мужчине грозило до 10 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Напавший в марте на контролера "Московского паркинга" получил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Завершилось судебное разбирательство по факту нападения на контролера "Московского паркинга", которое произошло 22 марта 2023 года. Нарушителю, который сломал нашему работнику нос и задел контролера машиной, когда скрывался с места преступления, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - значится в сообщении.

Там уточнили, что автомобилист-нарушитель напал на контролера "Московского паркинга" на Большой Тульской улице. "Такие действия противоправны и недопустимы. АМПП обратился в правоохранительные органы - по закону агрессивному мужчине грозило до 10 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо", - подчеркнули в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, водитель припарковал автомобиль под запрещающим знаком и отказался уезжать, когда контролер указал ему на нарушение. Тогда работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист напал на него, несколько раз ударил по голове и уехал. АМПП передал всю информацию и видеозапись в правоохранительные органы.

"Контролеры "Московского паркинга" - это работники Транспортного комплекса Москвы, они поддерживают порядок на парковках и фиксируют неправильно припаркованные автомобили, которые мешают другим участникам дорожного движения и создают опасность возникновения ДТП. "Московский паркинг" прикладывает все усилия, чтобы нарушители, которые совершают в отношении контролеров противоправные действия, понесли ответственность по закону", - заключили в учреждении.