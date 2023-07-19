В Загребе от последствий урагана погибли два человека

В скорой помощи сообщили о большом количестве пострадавших

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в Загребе в результате урагана, экстренные службы перегружены из-за количества срочных заявок. Об этом в среду сообщил портал Hina со ссылкой на представителя городской скорой помощи.

"Двое мужчин погибли в результате падения деревьев, у них множественные травмы головы", - приводит портал слова Люпки Хитровой, сотрудницы столичного института экстренной медицины. Она добавила, что в городе большое количество пострадавших, в том числе людей с тяжелыми ранениями.

По информации хорватских СМИ, в 16:00 по местному времени (17:00 мск) на город обрушился сильный ливень и ураганный ветер, который ломал деревья, сносил крыши зданий, дымоходы, а также рекламные щиты.

Сообщается, что в первые 45 минут урагана экстренные службы Загреба получили более 700 вызовов.