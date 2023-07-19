Суд отправил под домашний арест экс-замглавы Петербурга

Владимир Лавленцев проходит по делу о мошенничестве, ему грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лавленцеву В. А., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 сентября", - сказали в пресс-службе. Экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Владимир Лавленцев работал в Санкт-Петербурге еще при губернаторе Георгии Полтавченко. С мая 2013 по октябрь 2014 года он занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ. Лавленцев является также бывшим гендиректором "Стройтрансгаза", генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса "СКА-Арена". Этот объект должны были сдать в эксплуатацию еще осенью 2022 года, но до сих пор этого не произошло.