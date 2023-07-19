В Ингушетии в результате взрыва газа в частном доме пострадали два человека

Их доставили в Малгобекскую центральную районную больницу

МАГАС, 19 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в Ингушетии в результате взрыва бытового газа, произошедшего в частном доме в среду в Малгобеке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 18:35 мск поступило сообщение о том, что в Малгобеке произошел хлопок газо-воздушной смеси в частном одноэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в Малгобекскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, прокурором Республики Ингушетия организована проверка по сообщению о взрыве газа. На место происшествия для координации действий спецслужб и правоохранительных органов выехал малгобекский городской прокурор Мурад Бахарчиев.

"В ходе проверки городской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.