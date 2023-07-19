19 июля, 17:17

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на главу района Воронежской области

Обвиняемого заключили под стражу сроком до 17 сентября 2023 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Андрея Богомазова, обвиняемого покушении на убийство главы муниципальной администрации Воронежской области Николая Фролова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Басманным районным судом города Москвы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Богомазова Андрея Владимировича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 сентября 2023 года", - сказали в суде.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо иной, не связанной с заключением под стражу, отказано. Богомазов обвиняется в покушении на убийство, незаконном хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении чужого имущества.

В декабре 2019 года в рабочем поселке Рамонь Воронежской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, установленного на служебном автомобиле главы Рамонского муниципального района. Потерпевший получил телесные повреждения. По подозрению в совершении этого преступления был задержан местный предприниматель Андрей Богомазов. По данным СК, он не мог ввести в эксплуатацию нежилое здание, построенное с нарушениями градостроительных норм, которые требовала устранить администрация. Не желая выполнять эти требования, Богомазов решил совершить убийство главы района. 

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РоссияВоронежская областьМосква
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