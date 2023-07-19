19 июля, 17:16
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ повредили газовую трубу

По данным губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших и разрушений у мирного населения нет

ТАСС, 19 июля. Обстрел со стороны Украины зафиксирован в поселке Теткино Глушковского района Курской области, из-за прилетов повреждены газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения спиртзавода. Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Роман Старовойт.

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"Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Насчитали 8 прилетов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода", - написал он.

По данным Старовойта, пострадавших и разрушений у мирного населения нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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