В Курской области при обстреле со стороны ВСУ повредили газовую трубу

По данным губернатора региона Романа Старовойта, пострадавших и разрушений у мирного населения нет

ТАСС, 19 июля. Обстрел со стороны Украины зафиксирован в поселке Теткино Глушковского района Курской области, из-за прилетов повреждены газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения спиртзавода. Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Насчитали 8 прилетов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода", - написал он.

По данным Старовойта, пострадавших и разрушений у мирного населения нет.