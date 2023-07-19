19 июля, 17:18

В парке Москвы с ножевыми ранениями нашли мертвым 11-летнего ребенка

Тело мальчика нашли в колодце

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мальчик с ножевыми ранениями найден мертвым в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом сообщили журналистам в столичной прокуратуре.

"В парковой зоне в районе Каширского шоссе обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее в среду мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына. Мальчик накануне днем ушел гулять и не вернулся. Как следует из фотографий, размещенных в Telegram-канале прокуратуры, тело ребенка было найдено в колодце.

"Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства малолетнего", - отметили в надзорном ведомстве столицы. 

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