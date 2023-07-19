В Твери арестовали адвоката по делу о мошенничестве на 5 млн рублей

По версии следствия, он обещал клиенту помочь избежать ответственности по уголовному преследованию, при этом возможности и намерений это выполнить не имел

ТВЕРЬ, 19 июля. /ТАСС/. Адвоката, который подозревается в том, что за 5 млн рублей обещал клиенту избежать уголовного преследования, арестовали в Твери. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Твери в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 25 апреля по 6 июля адвокат сообщил клиенту, что якобы поможет ему избежать ответственности по уголовному преследованию, при этом реальной возможности и намерений выполнить обещанное он не имел. За свои услуги подозреваемый попросил 5 млн рублей под предлогом передачи этих денег другим лицам. 18 июля после получения средств адвокат был задержан.

По оперативным материалам регионального управления ФСБ, следователи СУ СК РФ по Тверской области возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).