Во Владикавказе находящийся в розыске 6 лет экс-мэр явился в полицию

Следственное управлением МВД по Северной Осетии возобновило уголовное дело

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Розыскное дело в отношении экс-мэра Владикавказа Сергея Дзантиева прекращено в связи с его явкой в полицию. При этом возобновлено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"В МВД Северной Осетии розыскное дело в отношении подозреваемого Сергея Дзантиева прекращено в связи с явкой 12 июля экс- мэра в североосетинскую полицию", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственным управлением МВД по Северной Осетии возобновлено уголовное дело в отношение экс-мэра Сергея Дзантиева по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий совершенное лицом, занимающим должность главы органа местного самоуправления). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. С участием Дзантиева проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

В 2018 году в отношении Дзантиева было возбуждено четыре уголовных дела по статьям УК РФ (присвоение или растрата) и (превышение должностных полномочий). В августе 2017 года его объявили в международный розыск.