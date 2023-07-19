После обнаружения тела 11-летнего мальчика в московском парке возбудили уголовное дело

Как сообщили в столичной полиции, ребенка нашли в ходе поисковых мероприятий около 17:00 в коллекторе Коломенского парка

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. СК возбудил уголовные дела об убийстве малолетнего после того, как в парке в коллекторе было найдено тело 11-летнего мальчика в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказала она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, ребенка нашли в ходе проведенных поисковых мероприятий около 17:00 в коллекторе Коломенского парка. По данным следствия, на теле подростка выявлены множественные колото-резаные ранения. Накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы.

Следователи опрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка. Также они изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения потерпевшего. Расследование по уголовному делу находится на контроле столичной прокуратуры.

Сотрудники московской полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание лица, причастного к совершению преступления.