19 июля, 18:44,
обновлено 19 июля, 19:23
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Васильевку

Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в среду обстреляли город Васильевку в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

"В 20:00 боевики ВСУ произвели обстрел центра города Васильевки. Повреждения получили здания, дороги, перебита газовая труба по ул. Театральной", - говорится в сообщении.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов позже сообщил о новом обстреле. "Второй обстрел Васильевки за несколько минут. Вслед за первым обстрелом Васильевки через несколько минут последовал второй", - написал Рогов в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате артналета пострадали многоквартирные дома. 

Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется.

В новость были внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация о втором обстреле. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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