ВСУ обстреляли Васильевку

Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в среду обстреляли город Васильевку в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

"В 20:00 боевики ВСУ произвели обстрел центра города Васильевки. Повреждения получили здания, дороги, перебита газовая труба по ул. Театральной", - говорится в сообщении.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов позже сообщил о новом обстреле. "Второй обстрел Васильевки за несколько минут. Вслед за первым обстрелом Васильевки через несколько минут последовал второй", - написал Рогов в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате артналета пострадали многоквартирные дома.

Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется.

В новость были внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация о втором обстреле.