На Кубани в ДТП пострадали 5 человек

Среди них есть один ребенок

ТАСС, 19 июля. Легковые автомобили столкнулись на автодороге "Некрасовская - Братский" в Краснодарском крае, в ДТП пострадали 5 человек, среди которых девятилетняя девочка. Об этом журналистам в среду сообщили в ГУ МВД России по региону.

"В Усть-Лабинском районе на автодороге "Некрасовская - Братский" 21-летний водитель Volkswagen Golf при повороте налево не уступил дорогу встречному Volkswagen Polo​​​​​​​. В ДТП пострадали 21-летний пассажир "Фольцваген Гольф", 70-летний водитель немецкого седана и три его пассажира в возрасте 44 лет и 21 года. 9-летнюю девочку из данного авто сейчас обследуют медики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.