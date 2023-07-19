В Москве водитель иномарки сбил женщину с тремя детьми

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Водитель Škoda сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы, четверо пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 31. "Водитель автомобиля такси Škoda совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения) пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.