19 июля, 18:54,
обновлено 19 июля, 19:03

В Москве водитель иномарки сбил женщину с тремя детьми

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Водитель Škoda сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы, четверо пострадавших госпитализированы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 31. "Водитель автомобиля такси Škoda совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения) пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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