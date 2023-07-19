В Подмосковье во дворе ЖК около 20 человек устроили разборки со стрельбой

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Около 20 человек устроили разборки во дворе одного из ЖК в подмосковной деревне Дрожжино, предварительно, в ходе конфликта была стрельба из травматического пистолета. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел во дворе одного из ЖК в деревне Дрожжино. Между группой мужчин, по предварительным данным, мигрантами, произошел конфликт, в ходе которого они громко кричали и оскорбительно высказывались в адрес друг друга", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, в ходе конфликта один из участников стрелял из травматического пистолета.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в деревне Дрожжино на улице Южная у одного из домов происходит конфликт между гражданами. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции участники инцидента не обнаружены. Опрошены свидетели происшествия. По факту телесных повреждений в отдел полиции никто не обращался", - сказал собеседник агентства.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.