В Коми на Возейском месторождении обнаружили слив нефтесодержащей жидкости

ООО "Лукойл-Коми" приступило к очистке территории

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Слив нефтесодержащей жидкости обнаружили сотрудники лесничества на Возейском нефтяном месторождении в Усинском районе Республики Коми. Площадь загрязнения составила около 90 кв. м, в водные объекты не попало, сообщила пресс-служба Минприроды Коми.

"Лесничеством обнаружен слив нефтесодержащей жидкости на Возейском нефтяном месторождении в районе памятника "Полярный круг". Оперативная группа выехала на место обнаружения - возле промысловой дороги Возейского нефтяного месторождения. Слив осуществлен в зимний период неизвестными лицами", - говорится в сообщении.

По информации сотрудников ООО "Лукойл-Коми", объем слитого - 50 л.

Попаданий в водный объект не зафиксировано, до ближайшего водного объекта около 2 км. На рельефе местности имеются обводненные участки, в которых произошло скопление нефтесодержащей жидкости. ООО "Лукойл-Коми" приступило к очистке территории. Ее планируется завершить за двое суток.