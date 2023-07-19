19 июля, 19:54

Аэропорт Белграда приостановил работу из-за бури

Авиакомпания Air Serbia предупредила о возможном перенаправлении некоторых рейсов в альтернативные аэропорты, а также о задержках и отменах рейсов

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Белградский аэропорт имени Николы Теслы в среду временно прекратил свою работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила авиакомпания Air Serbia.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями сегодня вечером в Белграде временно закрывается аэропорт. В связи с этим возможно перенаправление некоторых рейсов в альтернативные аэропорты, задержки и отмены рейсов, которые были запланированы на вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.

Ливень и ураганные порывы ветра обрушились на Белград в среду вечером. Во время бури рухнули два строительных крана, упавшие на проезжую часть деревья затруднили движение наземного транспорта в ряде районов. Нарушение подачи электроэнергии происходит в различных частях города. 

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