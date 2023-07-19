В Мариуполе произошел пожар во Дворце культуры металлургов

Площадь пожара достигла 300 кв.м

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Пожар произошел вечером в среду в здании Дворца культуры в Мариуполе. Площадь пожара достигла 300 кв.м, сообщили в Telegram-канале МЧС ДНР.

"Сегодня в 21:30 мск на линию 101 поступило сообщение о пожаре в полуразрушенном ранее вследствие боевых действий ДК "Металлургов" в Мариуполе. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения по повышенному номеру. По прибытии к месту установлено горение внутри здания на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для тушения пожара от МЧС России по ДНР привлечено четыре пожарно-спасательных отделения, автолестница и штабной автомобиль.

Ликвидация продолжается. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предположительно, возгорание носит бытовой характер.