В Москве произошел пожар в банном комплексе

Площадь возгорания составила 500 кв.м

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в банном комплексе на юго-востоке Москвы на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Московские огнеборцы ликвидируют пожар в банном комплексе на Угрешской улице. Горит двухэтажное нежилое строение на площади 500 кв. м. Людей в здании нет. Информации по пострадавшим не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

"Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - сказал собеседник агентства. Всего в Москве пять номеров сложности.

К тушению привлекли авиацию и катер. "Московские огнеборцы нарастили группировку сил и средств для ликвидации пожара, применив авиацию и катер для обеспечения забора воды вертолетом", - сказали в пресс-службе МЧС России.

В МЧС добавили, что в ликвидации пожара задействованы 100 человек личного состава и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 300 кв. м. Информация о пожаре по улице Угрешская, дом 2 Б, строение 2 поступила в 22:09 мск.

Также согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится автосервис.