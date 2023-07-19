В Москве произошел пожар в банном комплексе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в банном комплексе на юго-востоке Москвы на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Московские огнеборцы ликвидируют пожар в банном комплексе на Угрешской улице. Горит двухэтажное нежилое строение на площади 500 кв. м. Людей в здании нет. Информации по пострадавшим не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
"Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - сказал собеседник агентства. Всего в Москве пять номеров сложности.
К тушению привлекли авиацию и катер. "Московские огнеборцы нарастили группировку сил и средств для ликвидации пожара, применив авиацию и катер для обеспечения забора воды вертолетом", - сказали в пресс-службе МЧС России.
В МЧС добавили, что в ликвидации пожара задействованы 100 человек личного состава и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 300 кв. м. Информация о пожаре по улице Угрешская, дом 2 Б, строение 2 поступила в 22:09 мск.
Также согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится автосервис.