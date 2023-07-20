В Окленде при стрельбе пострадали шесть человек

По сведениям Otago Daily Times, стрелявший убит

ТАСС, 20 июля. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в Окленде в четверг. Как сообщила газета Otago Daily Times, полиция предполагает, что есть также более одного погибшего.

По данным газеты, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Согласно сведениям Otago Daily Times, мэр Окленда Уэйн Браун утверждает, что стрелявший убит, однако полиция пока не подтвердила эту информацию.

Позже на странице полиции Новой Зеландии в Twitter появилась информация о том, что в результате стрельбы по меньшей мере погибли два человека. "Сообщалось о нескольких пострадавших, а также на данном этапе мы можем подтвердить, что два человека погибли, - говорится в сообщении. - Преступник также мертв".

Полиция начала расследование происшествия.