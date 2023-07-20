19 июля, 21:37,
обновлено 19 июля, 22:12

В Окленде при стрельбе пострадали шесть человек

По сведениям Otago Daily Times, стрелявший убит

ТАСС, 20 июля. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в Окленде в четверг. Как сообщила газета Otago Daily Times, полиция предполагает, что есть также более одного погибшего.

По данным газеты, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Согласно сведениям Otago Daily Times, мэр Окленда Уэйн Браун утверждает, что стрелявший убит, однако полиция пока не подтвердила эту информацию.

Позже на странице полиции Новой Зеландии в Twitter появилась информация о том, что в результате стрельбы по меньшей мере погибли два человека. "Сообщалось о нескольких пострадавших, а также на данном этапе мы можем подтвердить, что два человека погибли, - говорится в сообщении. - Преступник также мертв".

Полиция начала расследование происшествия. 

Теги:
Новая Зеландия
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