В Сочи произошел пожар в частном доме

Пострадавших нет

ТАСС, 20 июля. Частный трехэтажный дом горит в курортном поселке Лоо в Большом Сочи на площади 240 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 22:17 мск по системе 112 поступило сообщение о пожаре в трехэтажном частном жилом доме с мансардой, по адресу: город Сочи, Лазаревский район, поселок Лоо, улица Жигулевская, 23. В 22:20 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа на площади 240 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте пожара работают силы и средства МЧС России - 6 единиц техники, 15 человек личного состава.

В 23:20 мск сообщили о локализации пожара.

"Локализация пожара [на площади] 130 кв. м. Угроза распространения пожара отсутствует. На текущую минуту пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

В МЧС также уточнили, что информация о наличии в доме туристов не поступала.

Позже объявлена ликвидация пожара.