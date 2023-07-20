Во время тушения возгораний в лесах Греции 23 пожарных получили ранения

Пресс-секретарь Пожарной охраны страны Яннис Артопиос сообщил, что наиболее крупные пожары были, в частности, на острове Родос

АФИНЫ, 20 июля. /ТАСС/. 23 греческих пожарных получили ранения за минувшие сутки во время тушения возгораний в лесах в различных районах Греции. Об этом сообщил в четверг OPEN TV.

В среду пожарные боролись с 66 активными очагами пожаров по всей стране, большинство из которых были потушены практически сразу после возникновения. 23 пожарных получили ранения, ожоги и травмы в ходе борьбы с огнем, отметил телеканал.

По словам пресс-секретаря Пожарной охраны Греции Янниса Артопиоса, наиболее крупные пожары в стране были на острове Родос, на западе центральной области Аттика близ местечка Дервенохорья и около города Лутраки. Для подавления возгораний на западе Аттики и в районе Лутраки периодически использовались мощные наземные силы, девять самолетов и 12 вертолетов, один из которых предназначался для координации работы, а также четыре самолета - два из Франции и два из Италии, сказал он. "После соответствующего запроса, сделанного Грецией на двустороннем уровне, в четверг ожидается прибытие 2 самолетов из Израиля", - сообщил Артопиос.

Тушением пожара в центральном лесном массиве острова Родос занимаются усиленные наземные силы, а также пять самолетов и четыре вертолета. Шесть самолетов и один вертолет были задействованы в тушении пожара в районе Лефкохома (область Лакония) на юге полуострова Пелопоннес.

При этом метеорологи предупреждают о приближении новой волны экстремально жаркой погоды. В среду столбик термометра в Греции в среднем достигал 37-38 градусов Цельсия в тени, в четверг он подскочит до 44 градусов, а в воскресенье - до 45-46 градусов. После этого ожидается некоторое падение температуры до 40-41 градусов, но начнут дуть сильные ветра, которые могут способствовать раздуванию пожаров.