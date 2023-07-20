В Приморье бывший заключенный ранил четверых человек из травматического пистолета

Ему грозит до семи лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Полиция Приморья задержала бывшего заключенного, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета, в ходе которой ранения получили четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД региона.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о том, что на территории бухты Муравьиной произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе инцидента один из его участников сделал несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся с места происшествия. В результате трое жителей города Артема в возрасте 34, 37, 68 лет и 43-летний житель города Хабаровска получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего жителя Артема. В июле 2022 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы.