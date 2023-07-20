В Хабаровском крае лесные пожары распространились на территорию в 181,7 тыс. га

Их площадь за сутки увеличилась почти на 29 тыс. га

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров за сутки в Хабаровском крае увеличилась почти на 29 тыс. га, сообщается в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрирован 71 пожар на общей площади 181 695 га", - говорится в сообщении. Накануне огонь полыхал на площади около 152,8 тыс. га.

Наибольшее количество очагов по-прежнему регистрируется на севере Хабаровского края - в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Возгорания возникают на большом удалении от поселений в результате сухих гроз, уточнили ТАСС в министерстве. Очаги также регистрируются в Солнечном, Верхнебуреинском, Хабаровском и других районах.

Над тушением огня работают 493 человека, привлечено 46 единиц разной техники, включая бульдозеры, тракторы, вездеходы, пожарные машины, 5 воздушных судов. Ликвидировать за сутки удалось 6 пожаров на площади более 11,2 тыс. га.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать на автомобилях, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 478 пожаров на общей площади около 418,6 тыс. га.