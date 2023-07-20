На Камчатке задержали организаторов интернет-казино

В ходе обыска у злоумышленников изъяли компьютеры и жесткие диски

ТАСС, 20 июля. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту незаконной организации и проведения азартных игр. В совершении преступления подозреваются три человека, сообщает в четверг пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). В совершении экономического преступления подозреваются мужчина 25 лет и 2 девушки 20 и 19 лет. Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников краевого управления МВД России", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что с января 2022 года злоумышленники установили в нежилом помещении в Петропавловске-Камчатском оборудование для проведения игр через интернет. По правилам заведения посетители передавали злоумышленникам наличные деньги и получали место за персональным компьютером с виртуальными азартными играми. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход игорного заведения.

В ходе обыска следователем изъяты компьютеры и жесткие диски. По делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств.