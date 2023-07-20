Троих жителей Кузбасса будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Сумма ущерба от их действий превысила 14 млн рублей

КЕМЕРОВО, 20 июля. /ТАСС/. Трое жителей города Юрги в Кемеровской области в составе преступной группы обманули 33 женщины, которые хотели купить жилье за счет средств материнского капитала. Общая сумма ущерба превысила 14 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кузбассу.

"По версии следствия, в январе 2016 года 41-летний обвиняемый, являясь директором агентства недвижимости, разработал план хищения бюджетных денежных средств, предоставляемых владельцам сертификатов на материнский капитал. Принять участие в преступной деятельности он предложил знакомым: 46-летней юристу фирмы и 32-летней риелтору, на что они согласились. В период с января 2016 по октябрь 2017 года сообщники подыскивали владелиц сертификата на материнский капитал из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении людей", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники подготавливали документы на получение займа на якобы строительство жилого дома на земельном участке местной администрации. После этого они передавали женщинам 50-100 тыс. рублей, остальные деньги они обещали передать после продажи этого участка. В результате обвиняемым удалось обналичить свыше 14 млн рублей.

Мошенническая схема была выявлена следователями при расследовании уголовного дела об убийстве в сентябре 2021 года в Яшкинском районе женщины и двоих ее детей.

В отношении трех жителей Юрги возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в составе организованной группы, в крупном размере), всего выявлено 33 подобных эпизода. В настоящее время судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 15 млн рублей, при этом свыше 600 тыс. рублей они возместили добровольно.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.