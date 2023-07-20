На Сахалине из окна дома выпал трехлетний ребенок

Девочка находится в реанимации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в городе Корсакове на юге Сахалина. Сейчас она в реанимации, сообщили в четверг ТАСС в следственном отделе муниципалитета.

"Проводится проверка по факту падения трехлетней девочки из окна третьего этажа", - сказали в отделе.

Устанавливаются обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В местной прокуратуре сообщили, что взяли ход проверки на контроль.