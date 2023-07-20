20 июля, 02:30

Иск об оспаривании увольнения экс-директора "Вектора" передали в облсуд из-за гостайны

Обвиняемый требует восстановления на работе

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Иск бывшего директора государственного центра вирусологии "Вектор" Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе передан на рассмотрение из районного суда в областной из-за сведений, содержащих государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Дело передано по подведомственности на рассмотрение в Новосибирский областной суд в связи с тем, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении.

Ранее Максютов был уволен по статье 192 Трудового кодекса РФ в связи с утратой доверия. Приказ подписан в мае текущего года главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Максютов принимал участие в разработке антиковидной вакцины "Эпиваккорона", работал в "Векторе" с 2003 года.

На место Максютова был назначен доктор биологических наук Александр Агафонов, занимавший ранее должность заместителя директора. 

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