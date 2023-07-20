В Крыму из-за удара украинского беспилотника погиб ребенок

Повреждены четыре административных здания, сообщил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток. Также повреждены четыре административных здания, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв - погибла девочка-подросток", - написал Аксенов, добавив, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

Аксенов ранее сообщал ТАСС, что беспилотники Украины остаются угрозой для региона. Киев только за последние месяцы несколько раз пытался атаковать гражданскую инфраструктуру с помощью БПЛА. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение по мосту было восстановлено в реверсивном режиме по его правой половине.