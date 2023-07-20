В Югре при пожаре емкости с нефтепродуктами погиб человек

Еще один пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, один травмирован при пожаре шламовой емкости объемом 15 куб. м с нефтепродуктами в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"В Нягани на улице Лазаревской при пожаре шламовой емкости объемом 15 куб. м один человек погиб, один травмирован. Причины пожара устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

Пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.