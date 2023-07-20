В Хакасии арестовали подозреваемого в убийстве 30-летней давности

По версии следствия, в феврале 1992 года мужчина задушил бывшую сожительницу и похитил крупную сумму денег и украшения

ТАСС, 20 июля. Следственный комитет установил подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в Абакане в 1992 году. Мужчина взят под стражу, сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В 2023 году в рамках целенаправленной работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями следственного отдела по городу Абакан при взаимодействии с оперативными сотрудниками УУР МВД по Республике Хакасия в результате повторного изучения материалов уголовного дела и допроса свидетелей установлена причастность к убийству женщины 56-летнего жителя города Абакан", - сообщили в ведомстве, добавив, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве и суд взял его под стражу.

По информации другого собеседника ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый на момент совершения преступления работал в милиции.

По версии следствия, ночью 25 февраля 1992 года мужчина пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице и задушил ее поясом от халата и проводом от магнитофона. После чего похитил из квартиры крупную сумму денежных средств (37 500 неденоминированных рублей) и иностранную валюту, ювелирные украшения и золотые часы, одежду и скрылся с места преступления. Тело женщины обнаружил утром ее 4-летний сын.

25 февраля 1992 года в доме по улице Чехова в Абакане был обнаружен труп 26-летней женщины. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но подозреваемого в убийстве тогда не установили.