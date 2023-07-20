20 июля, 04:28

В Запорожье у бывшего владельца оружейного магазина изъяли более 20 ружей и 5 кг пороха

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 20 ружей, патроны и 5 кг пороха у жителя Запорожской области, который, по предварительным данным, был владельцем оружейного магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Реализуя оперативную информацию сотрудники полиции, совместно с коллегами из Росгвардии в Энергодаре обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 20 ружей различного калибра и марки, более 350 патронов и 5 кг пороха. По предварительным данным, это оружие и боеприпасы принадлежали местному жителю, который ранее был владельцем оружейного магазина", - говорится в сообщении.

В настоящее время оружие направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов). 

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