В Тымовском районе Сахалина объявили высокую пожарную опасность

Ранее высокую пожарную опасность объявляли в Смирныховском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Спасатели в четверг объявили на 21-23 июля предупреждение в Тымовском районе (центральная часть Сахалина) в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Высокая пожарная опасность прогнозируется в Тымовском районе (4-й класс пожарной опасности)", - рассказали в управлении.

Сейчас в Тымовском районе облачно, ветра нет. Температура воздуха держится на отметке плюс 27 градусов.

Ранее спасатели объявляли высокую пожарную опасность в Смирныховском районе в центре Сахалина на 17-22 июля.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется круглосуточное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.