В Забайкалье работник предприятия незаконно вывез 16 груженных углем машин

Ущерб предприятию составил 250 тыс. рублей

ТАСС, 20 июля. Работник обогатительной фабрики в Забайкальском крае вывез 16 грузовых машин с углем общей массой 85 тонн, сообщается на сайте УМВД России по региону.

"В МО МВД России "Петровск-Забайкальский" поступило заявление от сотрудников службы безопасности обогатительной фабрики, расположенной на территории Забайкальского края, о хищении 85 тонн угля", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в ночное время подозреваемый загружал машины углем и выгружал в условном месте недалеко от предприятия. За месяц злоумышленник вывез 16 грузовых машин угля, нанеся ущерб предприятию в 250 тыс. рублей.

На данный момент работник предприятия задержан, от него получены признательные показания. Сотрудники полиции вернули похищенный уголь законному владельцу.

За хищение чужого имущества в крупном размере законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.