В Якутии в 3 км от села Соболох зафиксировали лесной пожар площадью 390 га

Лесопожарные формирования и местные жители проводят работы по тушению

ТАСС, 20 июля. Пожарные МЧС России вылетели на тушение возгорания, действующего в 3 км от села Соболох в Якутии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Для защиты села Соболох Момского района вылетели пожарные МЧС России. В настоящее время природный пожар действует на расстоянии 3 км от населенного пункта, его общая площадь 390 га", - говорится в сообщении. Лесопожарными формированиями и местным населением проводятся работы по тушению очагов пожара, расширяется минерализованная полоса, планируется провести встречный пал.

"Вчера по кромке со стороны населенного пункта отработало воздушное судно Ми-8 МЧС России, было слито 39 тонн воды", - добавили в ведомстве.

По состоянию на утро 20 июля в Якутии зарегистрировано 64 лесных пожара с общей площадью около 586,5 тыс. га. Из них локализовано 3 пожара на площади 15,7 тыс. га. "За сутки на территории республики ликвидировано 13 лесных пожаров с общей площадью 24,3 тыс. га", - уточнили в оперштабе республики.

В тушении возгораний участвуют более 640 человек, задействовано 6 единиц техники и авиация, в том числе самолеты-зондировщики, применяющиеся для вызывания осадков.