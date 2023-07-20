20 июля, 05:02

СМИ: в Индии после схода оползня погибли не менее пяти человек

© ТАСС/ Ruptly

Ведутся поиски более 30 местных жителей, сообщил телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, более 30 остаются под завалами после схода оползня в индийском штате Махараштра. Об этом в четверг сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел в ночь на четверг в населенном пункте Ирсалвади в округе Райгад. Из-за дождей на расположенные у подножия холма дома сошел оползень.

По данным телеканала, грязевой поток накрыл около 30 домов. Из-под завалов удалось спасти 75 человек, продолжаются поиски еще более 30 местных жителей.

В спасательной операции участвует подкрепление из расположенного в 80 км Мумбаи, а также из других городов штата. Правительство Махараштры и центральное правительство Индии информированы о ЧП. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация