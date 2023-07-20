Подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве оказался его знакомый 13 лет

Подросток задержан и признался в преступлении

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следователи СК установили причастность к убийству 11-летнего подростка, тело которого было найдено в коллекторе в Коломенском парке в Москве, его 13-летнего знакомого, сообщили в столичном СК. Он задержан и признался в преступлении.

"Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что во время обысков в квартире подозреваемого обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета. "В ходе проведения проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы", - добавили в СК. Следователи столичного СК продолжают проведение следственных действий.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что подозреваемый задержан, он был установлен сотрудниками уголовного розыска.

Накануне в Коломенском парке в коллекторе было найдено тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.