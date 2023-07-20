В Магаданской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась почти на 59 тыс. га

Всего в тушении задействовано 178 человек

ТАСС, 20 июля. Спасатели в Магаданской области тушат 14 природных пожаров на площади 38 190 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На территории региона проводятся работы по тушению 14 природных пожаров на площади 38 190 га. На контроле находится один природный пожар, действующий на особо охраняемой природной территории заповедника "Магаданский", - сказали в управлении.

По информации спасателей, всего в тушении задействовано 178 человек с иркутской, приморской, забайкальской, тувинской авиабаз и с авиабазы Еврейской автономной области.

За 19 июля в Магаданской области было зарегистрировано 55 природных пожаров на площади 96 910 га. Ежегодно Колыма входит в число российских регионов, наиболее страдающих от лесных пожаров.

В первой половине июля на долю Якутии, Хабаровского края и Магаданской области приходилось 94% площади всех природных возгораний в России. В связи с этим главы трех субъектов обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Помимо этого на Колыме и в Якутии начали работать самолеты-зондировщики для искусственного вызова дождей. На прошлой неделе ситуация с лесными пожарами в Магаданской области начала улучшаться из-за дождей и активной работы спасателей.

На территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.