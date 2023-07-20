В Югре за сутки площадь лесных пожаров снизилась более чем в два раза

При этом в регионе продолжают действовать 20 лесных возгораний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат 20 лесных возгораний на общей площади чуть свыше 3 тыс. га в Ханты-Мансийском автономном округе, что более чем в два раза меньше, чем сутки ранее. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"На утро 20 июля в Югре действуют 20 лесных пожаров на общей площади 3 098,9 га, из них локализовано 10 пожаров на площади 858,1 га. К их ликвидации и локализации привлечены 373 работника Авиалесоохраны Югры, Главного управления МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы, сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия", - сказано в сообщении.

Ранее в Югре действовало 30 лесных пожаров на общей площади 6 931,43 га, из них локализовано было 14 пожаров на площади 4 801,23 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. На всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Как уточнял первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. За сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на общей площади свыше 5,7 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га, 416 лесных пожаров на площади 45 732,5 га, 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.